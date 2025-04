Orlando sul DS rossonero | Per il Milan Tare è la scelta giusta

Orlando sul DS rossonero: "Per il Milan Tare è la scelta giusta". M. Orlando: "Non credo che Sartori abbia tutta questa voglia di andare via dal Bologna". M.Orlando: "Atalanta in difficoltà. Juve, calendario favorevole ora". ESCLUSIVA MN - Orlando: "Il ds tradizionale? Ammissione di colpa della società. Theo e Leao vanno.... MN - Stasera Milan-Fiorentina, Orlando: "Partita non facile. I rossoneri devono fare risultato se non.... Ricky Massara, da idolo dell'Adriatico a ds campione d'Italia. Ne parlano su altre fonti

