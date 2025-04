rapporti intimi in Carcere. Questi ultimi in particolare saranno concessi con le stesse modalità di quelli visivi, da sempre consentiti mensilmente, e potranno avere una durata massima di due ore. Il coniuge o la persona stabilmente convivente con il detenuto saranno le persone che potranno usufruire di questa possibilità.Carcere, rapporti intimi con il partner: ora cambia tutto – Cityrumors,. Cityrumors.it - Carcere, rapporti intimi con il partner: ora cambia tutto Leggi su Cityrumors.it Sono state pubblicate oggi da parte del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria le nuove linee guida che regoleranno le visite dei coniugi alle persone detenuteIl nuovo responsabile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Lina Di Domenico, nipote di Giuseppe Falcone, il noto magistrato ucciso dalla mafia nella strage di Capaci, ha diffuso le nuove regole che regolamenteranno da oggi in poi i colloqui e iin. Questi ultimi in particolare saranno concessi con le stesse modalità di quelli visivi, da sempre consentiti mensilmente, e potranno avere una durata massima di due ore. Il coniuge o la persona stabilmente convivente con il detenuto saranno le persone che potranno usufruire di questa possibilità.con il: ora– Cityrumors,.

