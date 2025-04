Internews24.com - Soviero punge l’Inter: «Perderà con Cagliari e Bologna, il Napoli andrà a +2 sui nerazzurri»

di Redazioneha detto la sua sul finale di campionato e la lotta scudetto tra Inter e: le dichiarazioniL’ex portiere Salvatore, ospite aTele A durante la trasmissione “Fuorigioco” per dire la sua sulla corsa scudetto tra Inter e: LA PREVISIONE – «Dopo-Inter, ilsarà a +2 in classifica sui. Per me iperderanno contro ildomani, poi perderanno anche contro ilal Dall’Ara, mentre ilfarà dei punti con Empoli e Monza»CONTE – «Rispetto a un mese fa ilè migliorato solo nei risultati, perché analizzando il gioco non ci sono stati grandi miglioramenti. Ilha il possesso palla ma è ancora inconcludente. La squadra ha entusiasmo per i risultati e in questo momento ha bisogno di questo» le parole disulla corsa scudetto tra Inter e, che dunque potrebbero essere protagoniste fino alla fine del campionato.