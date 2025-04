Lewis Hamilton ha confermato buone sensazioni dopo le libere in Bahrain ma non ha voluto assolutamente illudere nessuno, tanto meno i tifosi Ferrari: "Non aspettatevi niente, non fatelo. Guardate e godetevi lo spettacolo" Leggi su Fanpage.it ha confermato buone sensazioni dopo le libere in Bahrain ma non ha voluto assolutamente illudere nessuno, tanto meno i tifosi: "Non aspettatevi niente, non fatelo. Guardate e godetevi lo spettacolo"

Lewis Hamilton risponde in modo brutalmente onesto a chi gli chiede di fare "magie" con la Ferrari. F1: Lewis Hamilton risponde alle critiche: "Non paragonatemi mai a nessun altro".. Hamilton risponde ai media dopo i recenti team radio. Ferrari, Hamilton risponde a Wolff e Coulthard: "Non sono bollito". La Promessa di Lewis. MotoGP: Lewis Hamilton salvatore della KTM? Chi è interessato dal rumor risponde. Toto Wolff risponde alla difficile situazione di Hamilton. Ne parlano su altre fonti

ha consottoposto a controlli buone sensazioni dopo le libere in bahrain ma non ha voluto assolutamente illudere nessuno, tanto meno i tifosi: "non aspettatevi niente, non ...

Lewis Hamilton risponde in modo brutalmente onesto a chi gli chiede di fare “magie” con la Ferrari - Lewis Hamilton ha confermato buone sensazioni dopo le libere in Bahrain ma non ha voluto assolutamente illudere nessuno, tanto meno i tifosi Ferrari: "Non ... (fanpage.it)

Hamilton misterioso dice che c’è “un deficit” tra la sua Ferrari e quella di Leclerc: cosa significa - Lewis Hamilton con le sue parole dopo il Gran Premio del Giappone ha fatto riferimento a possibili differenze con la Ferrari di Leclerc ... (fanpage.it)

Tra Sofia Vergara e Lewis Hamilton è già finita, ma lei è disperata - Dopo una breve ma intensa relazione, Sofia Vergara e Lewis Hamilton si separano. Per i due ci sarà ancora spazio per l'amore? (rumors.it)