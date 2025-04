Valentino Rossi l’ammissione fa impazzire la MotoGP

Valentino Rossi fa impazzire la MotoGP: arriva l’ammissione che riguarda il Dottore e che può coinvolgere anche Marc MarquezLa MotoGP è stata il suo regno e resta ancora il suo regno. Valentino Rossi non molla la classe regina, continua ad essere riferimento del motociclismo, il suo nome aleggia nel paddock come se nulla fosse cambiato negli ultimi anni.Questione di ‘peso’, parliamo pur sempre di un nove volte campione del mondo che ha fatto la storia di questo sport, ma anche di presenza: la VR46 è uno dei team che sta facendo meglio in questo inizio di campionato, con già due podi conquistati da una squadra che, con il passaggio in Yamaha di Pramac, è diventata il primo team satellite della Ducati.Morbidelli e Di Giannantonio proveranno a ripetersi anche in Qatar, anche se sulla loro testa aleggia una spada di Damocle. Leggi su Sportface.it fala: arrivache riguarda il Dottore e che può coinvolgere anche Marc MarquezLaè stata il suo regno e resta ancora il suo regno.non molla la classe regina, continua ad essere riferimento del motociclismo, il suo nome aleggia nel paddock come se nulla fosse cambiato negli ultimi anni.Questione di ‘peso’, parliamo pur sempre di un nove volte campione del mondo che ha fatto la storia di questo sport, ma anche di presenza: la VR46 è uno dei team che sta facendo meglio in questo inizio di campionato, con già due podi conquistati da una squadra che, con il passaggio in Yamaha di Pramac, è diventata il primo team satellite della Ducati.Morbidelli e Di Giannantonio proveranno a ripetersi anche in Qatar, anche se sulla loro testa aleggia una spada di Damocle.

