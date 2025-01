Oasport.it - Coppa del Mondo salto con gli sci Zakopane 2025. Si riparte da dove dominano passione e vento

Ladelmaschile 2024-25 dicon gli sci è pronta ad affrontare uno dei contesti più significativi del suo percorso. Difatti, nel fine settimana si gareggerà a, in Polonia. Si tratta di una delle cattedrali della disciplina, poiché il luogo è forte di una tradizione secolare e di un pubblico sempre numerosissimo.Il trampolino, chiamato Wielka Krokiew, è peraltro scenico. La struttura è incastonata nella roccia e, nonostante i tanti ammodernamenti di cui è stata oggetto, non ha mai cambiato il proprio profilo. Il, da queste parti, si imbizzarrisce spesso. Pertanto, talvolta non vengono premiati i più talentuosi, bensì chi è capace di adattarsi al meglio alle condizioni.Il fine settimana prevede una gara individuale e un Team Event a quartetti. Il format ha suo malgrado subito un declassamento, venendo escluso dal programma olimpico in favore della competizione a coppie, in Polonia mantiene un forte appeal sul pubblico.