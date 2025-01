Zon.it - Coperchia, tutto pronto per la festa di “Sant’Antuono”

Anche quest’anno la comunità di Pellezzano si prepara a celebrare i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. L’evento, organizzato dal Comitato“San Nicola” di, in collaborazione con l’Associazione “Pellegrini di Speranza” e con il patrocinio del Comune di Pellezzano, avrà luogo venerdì 17 gennaio.La ricorrenzaLa ricorrenza, che affonda le sue radici nel XIII secolo, quando fu celebrata per la prima volta a Macerata Campania, rappresenta un momento di profonda devozione, arricchito da antiche tradizioni e da un forte spirito comunitario. La giornata sarà scandita da un ricco programma di eventi religiosi e culturali:Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa dei Santi Nicola e Matteo nella frazione di;Ore 19.