Ilgiorno.it - Conto alla rovescia della Cross per Tutti, la corsa più amata d’italia

Leggi su Ilgiorno.it

Domenica i prati di Canegrate ospiteranno la prima tappa del “per”, il circuito dicampestre più partecipato. Con oltre 2.200 partecipantiedizione e un totale di circa 5.000 presenze, compresi accompagnatori e sostenitori, l’evento si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di atletica. L’edizione 2025 del “per”, giuntosua 14ª edizione, vedrà l’inizio ufficiale alle 8 al centro sportivo Sandro Pertini di via Terni, dove sarà allestito un ristorante e un bar per accogliere atleti e accompagnatori. La gara inaugurale si snoderà su un percorso suggestivo, che attraversa i prati e il boschetto del Parco del Roccolo, una zona colpita dtempesta del 2023 ma prontamente ripulita grazie all’intervento del Comune di Canegrate.