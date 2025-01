Lanazione.it - Chirurgia ortopedica, fuga di pazienti dalla Toscana per le lunghe attese

Firenze, 16 gennaio 2025 – Ridotte ma permangono le fughe dinelle altre regioni per interventi ortopedici, in particolare perdi anca, ginocchio e spalla che fanno bruciare le casse della, costretta a pagare le tariffe in base alle diverse categorie di ricovero (Drg). Tra uscite e arrivi laha il segno più per mobilità attiva. Ma letroppoe tempi allettanti per i fuori regione, soprattutto in Emilia Romagna, suggeriscono al governatore Eugenio Giani di varare un piano straordinario per lo smaltimento dellein ortopedia nel 2025, con doppi turni in sala operatoria. “La– chiarisce il presidente Giani – è una regione virtuosa e sono molte di più le prestazioni offerte ina residenti di altre regioni che quelle di toscani che vanno a curarsi altrove.