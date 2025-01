Metropolitanmagazine.it - Chiara Petrolini ritorna a vivere nella villetta dove seppellì i suoi bambini appena nati

torna a casa, in attesa del processo. La studentessa parmigiana di ventidue anni, accusata di aver ucciso e sepolto idue figli,partoriti,di Vignale di Traversetolo, a maggio 2023 e poi ancora ad agosto 2024, è rientrata nell’abitazione di famiglia. La decisione è stata presa in seguito al dissequestro dell’immobile, avvenuto i primi giorni di dicembre. Da agosto, la ragazza si era trasferita in un appartamento a Parma con i genitori, in attesa di giudizio; negli ultimi giorni, però, i vicini l’hanno vista entrare e uscire più volte dalla sua proprietà.resterà agli arresti domiciliari almeno fino alla decisione della Cassazione. Il mese scorso il suo avvocato aveva presentato il ricorso contro il Tribunale del Riesame di Bologna, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere.