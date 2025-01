Cultweb.it - Che cos’è la red lip theory e quanto ha di vero?

Il rossetto rosso non è solo un classico della bellezza, ma è anche il fulcro di una teoria virale, la Red Lip. Questo semplice trucco di bellezza, che ha catturato l’attenzione di TikTok e psicologi, sostiene che indossare un rossetto rosso, anche su un viso completamente struccato, può far apparire la pelle più uniforme e mascherare imperfezioni, attirando l’attenzione sul colore vibrante delle labbra. Questo effetto si deve alla lunghezza d’onda del rosso, il colore percepito come più intenso e vibrante, che distrae il cervello da altre caratteristiche del viso.La teoria è stata popolarizzata da creator come The Lipstick Lesbians e da esperimenti virali di beauty influencer, dimostrando come una semplice passata di rossetto possa trasformare l’aspetto. Una tendenza apparentemente semplice che racchiude in realtà una combinazione affascinante di storia, psicologia e scienza.