Catturare l'impermanenza dell'esistenza con gli uomini-fiammifero di Wolfgang Stiller

Il grande pubblico conosceper i suoi “fiammiferi”, ma la sua carriera spazia ben oltre queste opere. Nato nel 1961 a Wiesbaden, in Germania,è uno scultore concettuale con oltre quarant’anni di esperienza, il cui lavoro riflette un profondo interesse per la complessità dell’essere umano. Protagonista di oltre centoquaranta mostre personali e collettive, le sue opere sono presenti nelle collezioni di importanti musei internazionali, tra cui il Museo d’Arte Contemporanea di Wuhan (Cina); la Galleria Pfalzgalerie Kaiserslautern (Germania); il Museo K.E. Osthaus, Hagen (Germania); la Collezione pubblica della Terra d’Assia (Germania) e il Museo Bochum (Germania).Le sue sculture, realizzate spesso con materiali insoliti come carta e legno, esplorano il concetto di metamorfosi e trasformazione, distinguendosi per la loro maestria tecnica e originalità concettuale.