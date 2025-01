Quotidiano.net - ‘Balloonerism’ di Mac Miller, Coez, Renato Zero e Myss Keta: le uscite musicali della settimana

Roma, 16 gennaio 2025 – La musica italiana è al centro di questa secondadi pubblicazioni del 2025. Tra vecchia scuola e nuove leve, c’è spazio per il ritorno di artisti come, Enrico Ruggeri, Negrita e Nesli. L’attesa, però, è tutta per, secondo disco postumo del compianto rapper americano Mac. Dopo sei anni dalla sua scomparsa, infatti, gli eredi dell’artista pubblicano quello che sarebbe stato il suo settimo disco in studio.ha scritto i brani contenuti nel disco a cavallo tra il 2013 e il 2014, periodo in cui si affermava al grande pubblico con progetti come ‘Watching movies with the sound off’, ‘Delusional Thomas’ e ‘Faces’. Si tratta dunque di un disco sperimentale, che spazia tra diversi generi e vede la collaborazione dell’artista Sza sul brano DJ’s chord organ.