Australian Open 2025, Berrettini eliminato da Rune: sconfitto in 4 set, con qualche rammarico

Ha lottato fino all’ultimo, ma alla fine Matteoha dovuto arrendersi a Holgerper 6-7, 6-2, 3-6, 6-7 (6). L’azzurro ha sprecato 2 set-point nel primo set, un set-point nel quarto e nel tie-break del quarto era in vantaggio 5-2. Il danese batte così per la terza volta consecutiva l’italiano e si qualifica al terzo turno di questi. Articolo in aggiornamentoL'articolodain 4 set, conproviene da Il Fatto Quotidiano.