Ilgiorno.it - Apre il Punto giovani per aiutare a trovare un’occupazione

Alla Cascina Fagnana, sede della biblioteca,il "", rivolto a ragazzi tra i 15 e i 34 anni. Uno spazio gratuito dove "ipotranno ricevere informazioni e supporto nella ricerca del lavoro, orientamento formativo e universitario e aiuto per l’inserimento in attività di volontariato", spiegano dal Comune. Inoltre, si potranno ricevere informazioni e sostegno per inoltrare la domanda per Servizio Civile Universale e Leva Civica, oltre a conoscere in modo approfondito tutte le opportunità di sussidi e occasioni in base al profilo personale. Spazio anche alla partecipazione agli eventi: alsi possonoanche informazioni su attività artistiche del territorio. Lo spazio è aperto il mercoledì e il venerdì tutto il giorno (in via Fagnana, 6). Per accedere, si può scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3517410099.