Alvino | De Laurentiis rientra il 18 Conte sarà accontentato sul mercato

: “Deil 18.acntato sul”">Il giornalista svela la data del ritorno del presidente e fa il punto sulazzurro. Su Garnacho.Ildel Napoli entra nella fase decisiva. Secondo quanto rivelato da Carlodurante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, il presidente Derientrerà in Italia il 18 gennaio per seguire da vicino le trattative.Il giornalista ha fatto il punto sulla strategia del club: “Non so quali sono i desideri disul, leggo e sento nomi importanti, ma sono certo che il presidente lo acnterà. La scorsa settimana parlavamo di Fazzini e Casadei, poi il Napoli tira fuori il coniglio dal cilindro con un colpo dalla Premier League”.Sulla trattativa Garnacho,ha chiarito la posizione del club: “L’ostacolo insuperabile è il Manchester United, che non fa lo sconto al club azzurro.