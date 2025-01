Scuolalink.it - Allerta meteo rossa: scuole chiuse a Catania e in diversi comuni della provincia

La Protezione Civile ha diramato un’per venerdì 17 gennaio 2025, a causa delle condizionirologiche avverse che interesseranno l’interadi. Dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore, sono previste piogge intense, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e attività elettrica. Il sindaco di, Enrico Trantino, ha disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado, dei parchi pubblici e dei cimiteri, invitando i cittadini alla massima prudenza per evitare situazioni di pericolo. Chiusure e misure di sicurezza neilimitrofi Oltre a, numerosihanno adottato misure simili. Tra questi, Misterbianco, Acireale, Mascalucia e Gravina di, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Palagonia, Ragalna, Riposto, San Gregorio, Viagrande hanno deciso di chiudere, parchi e impianti sportivi per prevenire rischi.