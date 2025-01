Panorama.it - Allarme sicurezza a Milano, Beppe Sala se ne accorge a scoppio ritardato

Leggi su Panorama.it

Che il tema dellasi stia aggravando, lo si intuisce chiaramente dall’intensificarsi dei fatti di cronaca delle ultime settimane. Che l’amministrazione comunale non la consideri la massima priorità, è altrettanto palese dalle ultime dichiarazioni del sindaco. Il quale, a più di due settimane dalle aggressioni di Capodanno in piazza Duomo, dove alcune donne sono state accerchiate e molestate da stranieri, si è deciso perlomeno a intervenire sulla questione.Meglio tardi che mai? Sì, ma qualcosa ancora non quadra. “Laè un diritto e tutto quello che si può fare, si farà. Ripeto, bisogna porre attenzione a nuovi fenomeni che si stanno sviluppando e che ovviamente ci preoccupano”. L’intervento del sindaco, oltre che tardivo, pecca di eccessiva morbidezza: è sfumato, edulcorato, sfiora il problema senza entrarvi davvero.