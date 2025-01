Oasport.it - Volley, Trento balbetta un set e poi liquida il Brasov: quarti di CEV Cup a un passo

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto il Coronaper 3-1 (21-25; 25-17; 25-21; 25-23) nell’andata dei playoff della CEV Cup dimaschile, la seconda competizione continentale per importanza. I Campioni d’Europa hanno avuto un passaggio a vuoto nel primo set sul campo della poco quotata formazione rumena, ma hanno poi alzato il ritmo e sono riusciti a imporsi nei tre successivi parziali, anche se con qualche fatica di troppo rispetto al pronostico della vigilia.I ragazzi di coach Fabio Soli hanno così compiuto unimportante verso la qualificazione aidi finale: per superare il turno basterà conquistare due set nell’incontro di ritorno in programma tra due settimane di fronte al proprio pubblico, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Nel caso in cui il percorso europeo proseguisse, i dolomitici, reduci dal successo in campionato contro Perugia, incroceranno la terza miglior terza classificata nei gironi di Champions League.