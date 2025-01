Thesocialpost.it - Treni, cancellazioni e ritardi: è ancora caos in Italia, tutte le tratte a rischio

problemi sulla rete ferroviaria ein ritardo, dopo le tante polemiche che hanno segnato le ultime giornate. Dalle 7:45 di mercoledì 15 gen,aio, sulla linea Alta velocità Roma – Firenze la circolazione è rallentata in prossimità di Arezzo in direzione Firenze per un inconveniente tecnico alla linea. È quanto spiegano da Rfi sul proprio sito: in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. Riguardo agli effetti sulla mobilità ferroviaria «i– spiega Rfi – potranno essere instradati su linea convenzionale tra Chiusi e Arezzo con un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti».Quella di oggi, djnque, si preannuncia come un’altra giornata di passione per chi viaggia a causa del nuovo problema tecnico sulla line Av.L'articolo: èinleproviene da The Social Post.