Tananai in tour Con Calmocobra in Europa e Italia

Dopo aver collezionato innumerevoli "sold out" nel 2024 nei palasport più importanti d’e dopo l’annuncio dellanée estiva 2025,aggiunge oggi un nuovo traguardo per la sua carriera live: per la prima volta, l’artista si esibirà innei club europei nel mese di aprile 2025, con 7 appuntamenti nelle principali città d’. Il- Europeanvedràviaggiare per il continente europeo portando per la prima volta la sua musica sui palchi dei club di Zurigo, il 3 aprile, e continuando a Lugano, Londra, Barcellona, Amsterdam, Bruxelles, fino all’ultima tappa a Parigi, il 28 aprile. Dopo il suo primoeuropeo,tornerà a esibirsi innei principali festival estivi, a partire dal 19 giugno a Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla; l’artista farà tappa anche nei festival di Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale.