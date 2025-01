Iltempo.it - Si scalda il fronte del Nord. Da Zaia a Fontana e Fedriga: rischio strappo Lega-FdI

I territori simboli del più importante movimento federalista italiano. Una battaglia tutta interna al centrodestra. Ildel, a trazione, affila le armi e si prepara a dar battaglia. È stato il governatore Lucaad incendiare i toni, rivolgendosi, in modo molto esplicito, agli alleati di Fratelli d'Italia. «Il blocco al terzo mandato è un'anomalia tutta nostra e che riguarda un centinaio di sindaci e alcuni governatori, compreso il sottoscritto. La motivazione è: così si evita che si creino dei centri di potere. Cosa che però non vale per esempio per deputati, senatori e ministri e tanti altri incarichi istituzionali. Trovo assurdo e inaccettabile che si utilizzi questa motivazione dei centri di potere, ma ancora peggio che tali osservazioni arrivino da gente che è 30 anni che sta in Parlamento».