Lapresse.it - Scudo penale per gli agenti delle forze dell’ordine, è polemica

Unoper gliche eviti loro l’iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto per presunti reati compiuti nell’esercizioloro funzioni. È la norma cui sta lavorando il governo con l’intenzione di inserirla nel ddl Sicurezza in discussione ora al Senato. O, in alternativa, in un decreto ad hoc.A volerla sarebbe in primis la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che non a caso nei giorni scorsi era intervenuta sulla vicenda del maresciallo Luciano Masini, che nel Riminese ha sparato e ucciso un uomo che aveva accoltellato 4 persone. “Masini ha fatto il suo lavoro. Ci dobbiamo porre il problemache temono di far bene il proprio lavoro perché rischiano di trovarsi in un calvario giudiziario. Faremo un approfondimentonorme”, le parole della premier nel corso della conferenza stampa del nuovo anno.