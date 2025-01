Sport.periodicodaily.com - Roma vs Genoa: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I giallorossi dovranno vedersela con un avversario molto in forma come i rossoblù per risalire ancor di più la classifica ed agganciare così la zona Europa.vssi giocherà venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI giallorossi sono reduci dal pareggio in extremis ottenuto sul campo del Bologna che ha mantenuto l’imbattibilità che durata da quattro giornate, frutto di due vittorie e due pari. La squadra di Ranieri è ora al decimo posto con 24 punti, ma c’è ancora molto da fare per provare ad inserirsi nella lotta per un posto in Europa, distante ora sette punti.I rossoblù hanno invece ottenuto una fondamentale vittoria casalinga contro una diretta concorrente per la salvezza come il Parma, terzo risultato utile consecutivo in campionato.