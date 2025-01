Romadailynews.it - Roma: Di Cola (Cgil), citta’ in difficolta’, aziende facciano la loro parte per lavoro agile

Leggi su Romadailynews.it

La condizione nella quale si ritrovano le persone che vivono, lavorano e studiano a“ci porta a ribadire che lo strumento dello smart working, che nei mesi precedenti ha dato un sollievo alla, debba essere esteso almeno fino alla fine del Giubileo”.Cosi’, in una nota, Natale Di, segretario generale delladie del Lazio. “Purtroppo, in diversi casi, – continua – stiamo riscontrando passi indietro dadel sistema delle imprese rispetto l’accordo che abbiamo sottoscritto lo scorso 10 ottobre per rafforzare il ricorso allo smart working e introdurlo laddove manca e nel mentre ci sono, come la Rai, che vi ricorrono solo in risposta emergenziale all’inagibilita’ dei luoghi di.Per questo motivo il 10 gennaio abbiamo scritto al Sindaco di, Roberto Gualtieri, per chiedere l’attivazione del tavolo di monitoraggio sullo smart working a, su cui ci aspettiamo una rapida convocazione”.