Pronostico Ipswich-Brighton | gli Expected Goals non gli danno scampo

è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.Nelle ultime tre posizioni della Premier League, al momento, si trovano le tre squadre che sono salite dalla passata stagione. E, tra questo, c’è anche l’che ospita, in questo turno infrasettimanale del massimo campionato inglese, il: glinon gli(Lapresse) – Ilveggente.itUna squadra in forma, quella ospite, visto che viene da cinque risultati utili di fila e ha una classifica sicuramente importante, forse inaspettata anche dopo l’addio di Roberto De Zerbi alla fine della passata stagione. Anche l’, a cavallo tra lo scorso anno e l’inizio di questo 2025 ha fatto discretamente bene: ha vinto, ad esempio, nell’ultima del 2024 contro il Chelsea, conquistando tre punti pesantissimi, poi ha pareggiato sul campo del Fulham prima di passare il turno, semplice, in Fa Cup nello scorso weekend.