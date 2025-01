Liberoquotidiano.it - Pd: Ceccanti, 'a Orvieto focus su istituzioni a partire da cause stallo giudici Consulta'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - ”Nell'ambito del convegno di Libertà Eguale asabato pomeriggio parleremo anche dicon Francesco Clementi e Carlo Fusaro, insieme a Giovanni Matteoli, autore del libro su Giorgio Napolitano 'Presidente di tutti'". Così il costituzionalista Stefano, vice-presidente dell'Associazione. “Il messaggio di Napolitano al momento della sua rielezione, di procedere a un aggiornamento condiviso delle regole, è radicalmente smentito, sin qui, in questa legislatura. In ultimo la resa delle Camere sull'elezione dei, posponendo la seduta al 23 gennaio, nonostante la disponibilità della Corte stessa a spostare la sua udienza sui referendum, rivela ulteriormente la difficoltà a tenere fuori, come si dovrebbe, le scelte che dovrebbero essere condivise dallo scontro maggioranza-opposizione, che è fisiologico sui temi di governo.