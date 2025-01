Ora devo dirtelo Grande Fratello Stefania prende da parte Lorenzo e parla senza freni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lunedì alsi è svolta una nuova tornata di nomination, e i concorrenti finiti al televoto sono stati Maxime Mbanda, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini eSpolverato. Quest’ultimo ha ricevuto il voto diOrlando, che ha motivato la sua scelta per via di alcuni atteggiamenti del giovane, che la infastidiscono, come il volume elevato della voce e la sua scarsa disciplina all’interno della Casa.ha espresso il suo disappunto: “Per me urli troppo, quando entri in una conversazione sovrasti. Anche l’altra sera, quando stavamondo: tu arrivi, cominci are e ti prendi un po’ la scena alzando il tono di voce, e lo fai spesso.” Con queste parole, la Orlando ha messo in luce la sua irritazione riguardo ai comportamenti di, affrontandolo direttamente in un confronto faccia a faccia.