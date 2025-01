Ilgiorno.it - Omicidio di Gigi Bici, l’assassina Barbara Pasetti dopo tre anni in cella: “Ora riprendo a studiare”

Pavia – Da treper lei si sono aperte le porte del carcere, ma, 41enne, condannata a 13e 4 mesi per l’del commerciante diclette Luigi Criscuolo, non si è lasciata abbattere dal peso della detenzione. Anzi, sta progettando il proprio futuro. Ristretta da qualche settimana nel carcere di Bollate, che ha avviato una collaborazione con l’Università statale di Milano e ha una vastissima offerta formativa, la donna sta pensando di riprendere gli studi. «L’ultima volta che ho incontrato la mia assistita a fine dicembre - dice la sua avvocata Irene Valentina Anrò - mi aveva detto che stava prendendo informazioni. Vuole pensare al suo “” e tenere in attività il cervello, cosa molto importante quando si sta in carcere per scongiurare un abbruttimento». Appena arrivata nella casa circondariale dei Piccolini di Vigevano,come prima cosa aveva chiesto di poter avere dei libri per continuare a coltivare la sua passione per la lettura, poi aveva cercato di lavorare, ma escluse alcune attività sporadiche non era riuscita a impegnarsi molto.