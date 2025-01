Ilrestodelcarlino.it - Mezzo pesante in avaria, ancora guai sulla superstrada E45

Strade improvvisamente ghiacciate in Alto Savio, causa le temperature sottozero e una lieve nevicata mista a pioggia verificatasi nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio, in particolare nella zona di valico appenninico tosco-romagnolo. Ne è rimasta colpita anche la E45 nella zona Verghereto-Canili, dove verso le 17 di lunedì una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Bagno di Romagna è dovuta intervenire al chilometro 164 dellaper un incidente stradale, che ha visto coinvolto un autoarticolato. A seguito dello scontro, la motrice delsi incendiava. In supporto veniva inviata sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco di Sansepolcro (Arezzo). Il conducente del, uscito in autonomia, veniva soccorso dal personale sanitario giunto con autoambulanza sul luogo dell’incidente.