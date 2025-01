Sport.quotidiano.net - Massese "E’ colpa mia. Chiedo scusa ai tifosi"

La forza di un allenatore si vede anche da come reagisce alle sconfitte e Massimiliano Pisciotta ha dimostrato di averne tanta assumendosi le responsabilità del ko di Livorno che ha interrotto oltre tre mesi di imbattibilità della sua squadra. "Mi prendo le colpe – ha esternato il tecnico siciliano – e, dirigenza e squadra. E’ stata solo una questione mentale. La conquista della finale di Coppa ha influito sulla testa dei giocatori. Massa è una piazza importante e l’euforia si fa sentire. Qualcuno può aver mollato un po’ anche perché in questa squadra ci sono tanti giocatori che hanno vinto poco o niente e devono acquisire progressivamente una mentalità vincente. Ero io, però, che dovevo dare qualcosa in più e tenere tutti sul pezzo. Non mi sono fatto capire dai giocatori e per questo faccio il “mea culpa“.