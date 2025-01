Rompipallone.it - L’Inter lo soffia alla Juve: è il pupillo di Thiago Motta

Leggi su Rompipallone.it

si prepara a sottrarre ai bianconeri uno dei loro obiettivi: l’allenatore italobrasiliano se lo vede portare via, decisione presaTra campionato e calciomercato, si prosegue in un mese di gennaio davvero a rotta di collo per tutti. Gli impegni in campo si susseguono, così le telefonate al di fuori per acquisti o trattative. Il calendario, sul terreno di gioco, propone sfide appassionanti a pochi giorni di distanza le une dalle altre. Ha due gare da recuperare, che vuole mettere nel mirino la vetta della classifica, attualmente occupata dal Napoli.I campioni d’Italia sono al secondo posto, approfittando del rallentamento delle ultime settimane dell’Atalanta. Con il Bologna hanno la possibilità di accorciare a -1 dal primo posto, ma naturalmente non si tratterà di una gara facile per i nerazzurri.