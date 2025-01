Formiche.net - Il caso delle imprese cinesi che non fanno più margini

A tre anni dalla fine, ufficiale, della pandemia le politiche messe a terra da Pechino per tentare di rimettere in sestoe consumi, non sembrano essere servite a granché. La prova è nel fatto che i prezzi in Cina non stanno ripartendo, rimanendo depressi nonostante le prospettive di allentamento monetario all’orizzonte, da parte della Banca centrale. Ma c’è un altro elemento: igrandi industrie.Ebbene, in queste settimane lestanno chiudendo i bilanci del 2024 e la previsione è decisamente nera: per il terzo anno consecutivo la redditivitàaziende risulterà in forte calo, segno di un malessere che attacca le fondamenta dell’economia cinese. E anche nel corso del 2025 la musica non dovrebbe cambiare, poiché le pressioni deflazionistiche, ovvero la depressione dei prezzi, non consentiranno alledi macinare ricavi né, tanto meno, utili.