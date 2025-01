Ilrestodelcarlino.it - ’Grazie per la domanda’: dai social al palco per capire come stiamo

Un racconto intimo e personale, che svela sfaccettature diverse da quelle che Pierluca Mariti, in arte piuttostoche, condivide ogni giorno sui. La comicità rimane la protagonista, ma questa volta diventa il mezzo per affrontare temi più delicati. Mariti torna a teatro con il suo nuovo spettacoloper la, in scena al Teatro Celebrazioni di via Saragozza stasera alle 21, in una data già sold out con una replica fissata per il 9 ottobre, le cui vendite si aprono oggi stesso. Pierluca Mariti, lei ha intitolato il suo monologoper la: qual è la domanda che le fa più piacere ricevere? "’Qual è il suo iban?’. Scherzo, ovviamente! Credo che la domanda che preferisco, se fatta con sentimento, sia ’stai?’. È proprio da qui che prende vita il mio spettacolo, mi chiedosto e presto ascolto ai miei sentimenti".