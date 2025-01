Iltempo.it - Giuliacci: "Nubifragi e rischio alluvioni", dove colpisce il vortice

Altro ribaltone del meteo con il maltempo che torna a colpire mezza Italia. A fornire le previsioni del tempo per i prossimi giorni sono gli esperti di Meteosecondo cui "nei prossimi giorni potremmo avere situazioni critiche" in diverse zone. Andiamo con ordine. L'ondata di maltempo è l'effetto di un ciclone che dall'Africa settentrionale si sposterà sull'Italia provocando una fase perturbata intensa, si legge sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario. Ma cosa ci aspetta? Earriva il maltempo? Giovedì 16 gennaio avremo prime piogge su Sicilia e Sardegna, spiega Elena Rava, ma la situazione è destinata a intensificarsi venerdì 17 gennaio. Parliamo di "veri e propri", con venti da sud "che soffieranno con raffiche fino a 100 km/h portando anche forti mareggiate" sulle isole maggiori e in Calabria.