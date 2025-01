Ilgiorno.it - Dialetto, simbolo di identità e senso di appartenenza. Ma in Lombardia è poco parlato

Leggi su Ilgiorno.it

Tra chi parla il tirolese, il 91% utilizza questoanche con gli amici, percentuale che scende al 52% nel caso del veneto e crolla al 29% e 22% per i dialetti lombardi e piemontesi. L’indagine È quanto emerge da un’indagine presentata nell’ambito del progetto di ricerca AlpiLinK, in occasione della Giornata nazionale dele delle lingue locali, istituita per il 17 gennaio da Unpli - Unione nazionale delle Pro Loco, per sensibilizzare istituzioni e comunità locali. Il team di ricerca di AlpiLinK - iniziativa che vede come capofila l’Università di Verona, coinvolge gli atenei di Bolzano, Trento, Torino, Valle d’Aosta, ed è riconosciuta dal Ministero come progetto di rilevante interesse nazionale - ha esaminato i dati raccolti da 1.030 parlanti lingue minoritarie di 505 località diverse: si tratta dei cittadini che nel periodo luglio 2023-luglio 2024 hanno inviato i loro contributi audio partecipando alla raccolta dati in crowdsourcing per la costruzione della più grande audiomappa digitale dedicata ai dialetti del Nord Italia.