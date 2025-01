Ilgiorno.it - Continuità delle cure palliative, al San Matteo impegno crescente

L’aumento di pazienti cronici affetti da pluri-patologie, spesso con esigenze sanitarie e socio-assistenziali complesse, prolunga i tempi di degenza ospedaliera e rende indispensabile il coinvolgimento di servizi esterni alle strutture sanitarie. In questo contesto, la gestionetra ospedale e territorio diventa un pilastro essenziale. "Grazie alla collaborazione tra la direzione medica di presidio, la direzione sanitaria, la Ssd Hospice -, la medicina generale 1 e l’oncologia medica, puntiamo ad accrescere ulteriormente la qualità dei servizi - spiega Marco Vincenzo Lenti, direttore della scuola di specializzazione in Medicina edell’Università di Pavia - in collaborazione con altre strutture pavesi come l’istituto Maugeri e numerose fondazioni del territorio, nonché la Ausl di Piacenza e l’Asl di Alessandria".