Liberoquotidiano.it - Chi sono davvero i violenti in piazza: il report degli 007 inchioda la sinistra

Bastonate. Bottigliate. Calci. Transenne e cartelli stradali usate come arieti. Bombe carta. Le divise come bersagli da colpire e spedire all'ospedale (273 i feriti, nel 2024, tra le forze dell'ordine, ovvero il 127,5 per cento in più rispetto all'anno prima). E indovinate un po', numeri alla mano, chii - praticamente unici - responsabili delle aggressioni di? Nessuno di loro indossa la camicia nera. Hanno tutti il pugno mancino chiuso:gli antagonisti e gli anarchici, i “bravi ragazzi” dei centri sociali e dei collettivi studenteschi sempre coccolati dalla. La quasi totalitàattacchi pianificati contro poliziotti e carabinieri, stando a quanto filtra da Roma, si è materializzata durante i 1.874 cortei organizzati in tutte città d'Italia formalmente «per la pace» ma in realtà con l'unico scopo di alzare la tensione sventolando bandiere palestinesi.