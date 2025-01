Metropolitanmagazine.it - Chi è Alessandro Canino: l’ex moglie Silvia, la figlia Guya e la nuova compagna

è nato il 14 settembre 1973. Si è sposato nel 1992 conde Ieso, madre della loro unica. Il matrimonio è poi terminato e dal 2018 ha intrapreso unarelazione con Nancy Pilch.BiografiaNel 1992, grazie al sostegno di Bigazzi,è stato scelto da Pippo Baudo per partecipare al Festival di Sanremo nella categoria Novità, presentando la canzone “Brutta”. Il brano ha ottenuto il sesto posto, ma ha garantito aun Telegatto come rivelazione musicale dell’anno. Successivamente ha partecipato al Festival di Sanremo tra i Big con i brani “Tu tu tu tu” e “Crescerai”. Nel 1997, ha pubblicato l’album “Tutte quelle cose” e ha iniziato a promuovere la sua musica in Europa.Nel nuovo millennio, nonostante la sua dedizione alla musica,ha diversificato le sue attività, partecipando occasionalmente a eventi televisivi legati al mondo della musica.