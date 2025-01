Quotidiano.net - Carlo Conti annuncia i co-conduttori di Sanremo al Tg1: da Malgioglio a Marcuzzi

Da Cristianoad Alessiasceglie ancora una volta il Tg1 per ufficializzare i nomi dei co-che divideranno con lui il palco dell'Ariston al festival di(11-15 febbraio). Nella serata inaugurale di martedì,condurrà da solo ("a meno che non riesca a convincere due amici storici"). Mercoledì avrà accanto a sé Bianca Balti, Cristianoe Nino Frassica. Giovedì sul palco ci saranno Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Venerdì, serata cover, toccherà a Geppi Cucciari e Mahmood. Sabato, per la finale, coned Alessandro Cattelan, ci sarà Alessia