Carburanti prezzi medi in forte aumento Benzina a 181 euro

Roma, 15 gen. (askanews) – Dopo tre aumenti consecutivi, scendono questa mattina le quotazioni dei prodotti raffinati. Quanto aialla pompa, continuano invece ad aumentare lee nazionali deipraticati, sulla scia del giro di rialzi rilevato ieri sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Lasfiora così quota 1,81/litro ina nazionale self service (massimo dal 9 agosto), il gasolio supera quota 1,71/litro (picco dal 28 agosto). Sulle autostrade, isono ina pari a 1,9/litro per laself e a 1,82 per il gasolio self. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di due centesimi al litro iconsigliati die gasolio. Queste sono lee deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,807/litro (+7 millesimi, compagnie 1,816, pompe bianche 1,788), diesel self service a 1,711/litro (+8, compagnie 1,719, pompe bianche 1,692).