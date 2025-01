Lettera43.it - Caos treni, Ciriani: «Ritardi in linea con gli ultimi anni»

«Iche si registrano sulle diverse tipologie di collegamento ferroviario si attestano sul percentuale incon quelle degli». Lo ha affermato Luca, ministro per i Rapporti col Parlamento, rispondendo al Question Time della Camera al posto del titolare dei Trasporti Matteo Salvini. «Il tasso di puntualità infatti è del 74 per cento per le Frecce, 82,6 per cento per gli Intercity e 88,9 per cento suiregionali», ha precisato. Durante il Question Time, il ministro ha aggiunto che «le ragioni deisono riferite per circa il 34 per cento all’affidabilità dell’infrastruttura e per circa il 25 per cento al materiale rotabile». La restante quota, ha spiegato, «trova origine in cause esterne al sistema ferroviario e nelle conseguenti ripercussioni sulla circolazione».