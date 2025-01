Oasport.it - Australian Open 2025, risultati tabellone donne 15 gennaio: Sabalenka e Gauff al terzo turno con qualche patema, Siegemund manda ko Zheng

Gliproseguono la propria ‘scrematura’.femminile che ha visto in campo le giocatrici facenti parte della parte superiore del seeding, tra cui la numero 1 al mondo Aryna; più grattacapi di quanto si ci potesse immaginare per la bielorussa contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, andata anche vicina a prolungare la contesa al. Arriva comunque la vittoria numero 16 in fila nello Slamo e un match insidioso con Clara Tauson, che ha battuto la tedesca Tatjana Maria. Anche Cocoha rischiato di vedersi complicare una partita comoda contro la britannica Jodie Burrage, a un servizio dalset, ma la statunitense ha fatto valere il suo talento chiudendo i conti. Arriva però un test interessante per la vincitrice delle ultime WTA Finals con Leylah Annie Fernandez.