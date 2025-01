Ilrestodelcarlino.it - Atti vandalici contro la sede del Pd a Bologna: “Adesivi ignobili, non ci lasceremo intimidire”

, 15 gennaio 2025 –alladel Pd Savena in via Dozza a. Alcuni vandali nella serata di ieri hanno incollato alcunicon scritte offensiveil Partito Democratico. "Sciogliere il Pd che lavora per Usa e Uel'Italia”, “Piddini da sempre amici dei nazisti” sono alcune delle frasi stampate sui volantini che sono stati incollati sulle vetrine del locale. “Ancora una volta ad essere colpita è la nostra comunità, un nostro circolo con vili– scrive in un comunicato il Pd, attraverso la segretaria della Federazione democratica bolognese Federica Mazzoni -. Ieri sera sulle vetrine della nuovadel Pd Savena sono stati incollati degli, un gesto che condanniamo senza esitazioni. Alla Segretaria di Quartiere Giovanna Di Pasquale, e a tutti i compagni e le compagne lì iscritte, tutta la nostra vicinanza e il più grande sostegno nel denunciare.