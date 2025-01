Agenzia delle Entrate Certificazione Unica e Dichiarazione annuale Iva | online i modelli definitivi per il 2025

Leggi su Ildenaro.it

Approvati lae laIva da utilizzare quest’anno. Con due provvedimenti, l’mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della CU, insieme alle specifiche tecniche, e il “pacchetto” relativo all’Imposta sul valore aggiunto: il modello Iva e la versione semplificata “Iva base”.La nuova– New entry della Cuil “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. La Cu è stata inoltre aggiornata per tenere contonovità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti.