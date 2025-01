Volley 18^ giornata Serie A1 Femminile 2024 2025 | Perugia per un altro scatto salvezza Chieri a Busto per riscattarsi

Leggi su Sportface.it

LaA1prosegue con il turno infrasettimanale valevole per la 18^, con sette sfide di scena mercoledì 15 gennaio. Le prime a scendere in campo sono Il Bisonte Firenze e Numia VeroMilano. Le toscane di Simone Bendandi, raggiunte dain classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per fare una grande prestazione e ritrovare fiducia dopo tre sconfitte di fila. Serve però l’impresa per mettere in difficoltà la ben attrezzata squadra di Stefano Lavarini, determinata a conquistare la tredicesima vittoria per rimanere in scia alle migliori tre della classifica.La capolista Conegliano, ancora imbattuta, ospita Vallefoglia, ottava in classifica e reduce dalla sofferta vittoria interna contro Talmassons. Le friulane vanno invece a caccia dell’impresa sul campo amico per strappare punti importanti in chiavea Scandicci, seconda in classifica.