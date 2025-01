Anteprima24.it - Violenza sessuale su 6 minori: arrestata la professoressa aggredita dai genitori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiIn data odierna i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di una40enne in servizio presso l’Istituto scolastico “Catello Salvati” di Castellammare di Stabia, in quanto gravemente indiziata dei reati di maltrattamenti,, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne, commessi in danno di alcuni studenti – tuttidegli anni 14 – della scuola media del predetto istituto.La presente vicenda procedimentale trae origine dall’aggressione verificatasi in data 14 novembre 2024 ai danni di un’insegnante ad opera deidi alcuni alunni frequentanti l’Istituto C.