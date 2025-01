Tvplay.it - Via immediatamente, il Milan fa cassa e finanzia il grande colpo

Con una cessione potrebbe arrivare il via libera aldi mercato del. Complicato ora arrivare a Rashford, ecco chi possono prendere i rossoneriUn vero e proprio fulmine a ciel sereno, la notizia arrivata a metà mattina che ha letteralmente sconvolto i piani di mercato delnella sessione di gennaio.Via, ilfail– Tvplay.it (Foto LaPresse)Da quanto si apprende, Noah Okafor non avrebbe superato le visite mediche previste in mattinata con il Lipsia. Non sono state comunicate le motivazioni che hanno costretto il club tedesco a recedere dal precedente accordo raggiunto con ilsulla base di un prestito fino a fine stagione di 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 25. Fatto sta che, senza la cessione di Okafor, il mercato delin entrata è bloccato, soprattutto per quanto riguarda Rashford, il quale nelle prossime ore dovrebbe comunicare la sua scelta dopo il via libera del Manchester United alla cessione in prestito secco.