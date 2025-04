Una Mamma per Amica | i Palladino svelano che potrebbero realizzare un altro revival

Palladino e Daniel Palladino hanno parlato della possibilità che venga prodotto un altro revival di Una Mamma per Amica. Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, durante la promozione della loro nuova serie Etoile, sono tornati a parlare di Una Mamma Per Amica, svelando che i fan potrebbero in futuro attendersi un altro revival. Lo show era infatti tornato su Netflix per concludere la storia di Lorelai e Rory dopo le sette stagioni andate in onda su The WB e The CW. Il commento dei creatori agli spot di Una Mamma per Amica I due produttori e sceneggiatori, intervistati da Variety, hanno infatti commentato gli spot di Walmart che hanno visto protagonisti Lauren Graham e Scott Patterson che hanno ripreso i . Movieplayer.it - Una Mamma per Amica: i Palladino svelano che potrebbero realizzare un altro revival Leggi su Movieplayer.it Durante la promozione di Etoile, Amy Sherman-e Danielhanno parlato della possibilità che venga prodotto undi Unaper. Amy Sherman-e Daniel, durante la promozione della loro nuova serie Etoile, sono tornati a parlare di UnaPer, svelando che i fanin futuro attendersi un. Lo show era infatti tornato su Netflix per concludere la storia di Lorelai e Rory dopo le sette stagioni andate in onda su The WB e The CW. Il commento dei creatori agli spot di UnaperI due produttori e sceneggiatori, intervistati da Variety, hanno infatti commentato gli spot di Walmart che hanno visto protagonisti Lauren Graham e Scott Patterson che hanno ripreso i .

Una Mamma per Amica: i Palladino svelano che potrebbero realizzare un altro revival. "Una mamma per amica" è il perfetto rifugio per millennial in burnout. Una Mamma per Amica – Dietro le quinte sui retroscena delle prime 7 stagioni. Ne parlano su altre fonti

Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino parlano di un possibile nuovo revival di Una mamma per amica - Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, durante la promozione di "Etoile", riaccendono le speranze per un nuovo revival di "Una mamma per amica", dopo il successo del revival su Netflix nel 2016. (ecodelcinema.com)

Una Mamma per Amica, a Lauren Graham non piacque per niente questa storia - Con gli anni, Una Mamma per Amica è diventata una serie cult ... e noi ne abbiamo parlato. Amy Sherman Palladino [co-creatrice dello show, ndr] ci disse 'sapete, uno show che dura da così ... (serial.everyeye.it)

Una mamma per amica, l'ideatrice e Lauren Graham desiderano un altro revival - Amy Sherman-Palladino, Lauren Graham e Kelly Bishop non direbbero di no ad un ulteriore revival di Una mamma per amica, soprattutto dopo quel colpo di scena. (comingsoon.it)