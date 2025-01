Anteprima24.it - Verso Benevento-Team Altamura, i pugliesi annunciano un colpo con un passato nel Real Madrid

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAvrà una opzione in più mister Di Donato in vista della gara che attende sabato ilimpegnato nel Sannio contro il. La compagine neopromossa, infatti, ha annunciato l’acquisto di un centrocampista spagnolo che ha iniziato la sua carriera con la maglia delle giovanili del. Questa la nota della società pugliese: “Ilè lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di ? , talentuoso centrocampista spagnolo classe 1996, che ha firmato un contratto con il club fino al 2026. Ganfornina è cresciuto nelle giovanili del, arriva in Italia nel 2022 passando dall’Ugento al Martina per poi approdare al Casarano. porta con sé esperienza e qualità in mezzo al campo, pronto a dare il massimo per i nostri colori”.